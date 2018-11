Vali Küçük'ten Büyükşehir'e veda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali İzzettin Küçük'ün gerçek bir devlet ve halk adamı olduğunu söyledi.

Mülkiye Başmüfettişliği görevine tayin olan Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüşen Vali İzzettin Küçük, Bursa'da yaşamaya devam edeceğini belirterek, “Bugün vazifemden ayrılıyorum, en son ve en mühim vedâmı da başkanımıza yapıyorum. Allah'a ısmarladık diyor ve teşekkür ediyorum. Görev süresinde çok desteğini, kardeşliğini gördüm” dedi.

Vali Küçük, şehirle ilgili konularda Başkan Alinur Aktaş ile istişare içinde olduklarını hatırlatarak, “Birbirimize omuz verdik. Bazen zor, bazen kolay, ama güzel günler geçirdik ve kardeşliğimizden hiç taviz vermedik” diyerek, Aktaş'ın bundan sonra da çok başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Başkan Alinur Aktaş da 14,5 yıllık belediye başkanlığı döneminde çok ilginç hatıralar yaşadığını söyleyerek, “Bir yıl önce, 3 Kasım 2017 tarihinde fiilen başladığım Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecindeki değişim, alışılagelmişin dışında bir değişimdi. İlk günden itibaren valimizin çok büyük desteklerini gördüm. Bilhassa hem kurum, hem de kurum dışı, kendisiyle ilgili konularda hep istişarede bulundum. Ne zaman arasam, gece gündüz demeden çok rahatlıkla ulaşabildim. Biz onu çok sevdik ama devlet işlerinde bu tip değişimler var. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Hakkını helal etmesini rica ediyoruz. İzzettin Küçük'ü biz gerçek bir ‘devlet adamı' ve bir halk adamı olarak tanıdık” diye konuştu.

Görev gereği tanışmış olsalar da Küçük ile her zaman iki kardeş ve arkadaş gibi görüşmeye devam edeceklerini anlatan Başkan Aktaş, Küçük'ün, 15 Temmuz, 2017 referandumu ve 2018 genel seçimlerini içinde barındıran 2,5 yıllık zor süreci Bursa'da yaşadığına değindi. Başkan Aktaş, her zaman, kültür sanattan spora ve belediye işlerine kadar her alanda Bursa'ya verdiği desteklerden ötürü Vali Küçük'e teşekkür ederek, Bursa'ya özgü hediyeler takdim etti.