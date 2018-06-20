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20 Haziran 2018 16:55

Vali Küçük’ten Taban’a ziyaret

Bursa Valisi İzzettin Küçük, İnegöl ilçesinde temaslarda bulundu.

Vali Küçük’ten Taban’a ziyaret

20 Haziran 2018 16:55


Vali İzzettin Küçük, ilçe ziyaretlerine İnegöl’e yaptığı program ile devam etti. Bugün öğlen saatlerinde İnegöl’e gelen Vali Küçük, evvela Kaymakam Ali Akça’yı ziyaret etti. Kaymakamlığın ardından İnegöl Belediyesi’ni ziyaret eden Küçük, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde aracından inerek, cadde boyunca esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Kaymakam Ali Akça ile Belediye Başkanı Alper Taban ve Başkan Yardımcıları Gülhan Şahin ile Sabri Günaydın’ın da refakat ettiği Vali Küçük, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek İnegöl Belediyesi’ne kadar yürüdü.


Vali Küçük ile yetkililer bir müddet başkanlık makamında görüştü. İnegöl hakkında istişarelerin yapıldığı ziyaretin ardından Bursa Valisi İzzettin küçük, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.




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