Vali Küçük'tenSuuçtu'ya elektrik müjdesi

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Mustafakemalpaşa'nın turizm cenneti Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı'na enerji nakil hattı ulaştırılması projesine destek olacağını söyledi.

Vali İzzettin Küçük, Kaymakam Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile birlikte incelemelerde bulundu. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Üretici Köylü Pazarı'nı gezen Vali Küçük, esnafla sohbet ederek alış veriş yaparken, Demirciler Caddesi'ndeki iş yerlerine misafir oldu.

Belediyeyi de ziyaret ederek Başkan Sadi Kurtulan'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali İzzettin Küçük, Suuçtu Şelalesi ve Kirmasti Deresi projesine destek olacaklarını belirtti. Vali Küçük, “ Mustafakemalpaşa'ya meşhur pazarının kurulduğu gün gelmekten dolayı memnunum. Kaymakamımız ve belediye başkanımızla birlikte pazar alanında esnafımızla ve alışveriş yapan vatandaşımızla bir araya gelerek ayak üstü sohbet ettik. Gördüğüm kadarı ile vatandaşımız mutlu ve memnun. Yetkililerden bazı rakamlar aldım. Yerli üretim olan domates ve incir, tarladan üreticiyi memnun edecek fiyatlarda çıkıyor. Bunları duyduğuma gayet memnunum. Mustafakemalpaşa İhtisas OSB ve Mermer OSB'de kamulaştırmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin mermer merkezi olmasına çok kısa bir süre kaldı. Belediye ziyaretimde Suuçtu Şelalesi ile ilgili bilgiler aldım. Suuçtu'nun gerçekten muhteşem bir manzarası var. 38 metreden dökülen su, görkemli bir görüntü oluşturuyor. Şelale bölgesine elektrik çekilmesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Biz de valilik olarak bu projeyi destekleyeceğiz. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin diğer projelerinde de incelemelerde bulundum. Özellikle dere yatağı ıslah projesi gerçekten çok güzel olmuş. Proje tamamlandığında ailelerin güzel vakit geçirebileceği bir alan inşa edilecek. Bu projenin de takipçisi olacağım” dedi.

Suuçtu elektriğe kavuşacak

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise, Suuçtu Şelalesi'nin 12 ay hizmet verebilecek kapasiteye ulaştırtılması için bugüne kadar birçok adım attıklarını belirterek, Bursa Valiliği'nin desteklerine teşekkür etti. Kurtulan, “Suuçtu bu ilçenin bir değeri. Bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık. Şelale bölgesi, özellikle elektriğin sağlanmasıyla, 12 ay 24 saat hizmet verebilecek bir donanıma kavuşacak. Çalışmalarımızı ilgili kurumalardan geçirdik, projemiz ihale aşmasına geldi. Valimiz de bizlere destek verecek” diye konuştu.