Vali yardımcısı can dostları kendi elleriyle besledi

Nilüfer Belediyesi, Bursa İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun toplantısına ev sahipliği yaptı. Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal başkanlığında gerçekleşen toplantıda, can dostların refahı için önemli kararlar alındı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 15'inci maddesi kapsamında oluşturulan Bursa İl Hayvanları Koruma Kurulu, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal başkanlığında toplandı. Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıya, belediyelerde görev yapan veteriner hekimler, kurula üye kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Sokak hayvanlarının refahı için önemli kararların alındığı toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, sokak hayvanlarının barınma, tedavi, beslenme ve rehabilitasyonlarının yapılması konusunda bütün belediyelerin üzerine düşen görevleri yapması gerektiğine dikkat çekti.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine katkıda bulunmak maksadıyla şehir içinde belli yerlerde yerel yönetimler tarafından beslenme odakları oluşturularak, gerekli gıdaların bırakılması gerektiğini vurgulayan Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, bu işlemin takibinin yapılmasının da önemine değindi. Sokak hayvanlarına yönelik farkındalık çalışmaları yapılması gerektiğini ifade eden Ünsal, hayvan sevgisi ve sahiplendirme konularında eğitici seminer ve konferansların düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Vali Yardımcısı Ünsal, hayvan bakımevi olmayan yerel yönetimlerin de, bu konuda projeleri hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının ardından Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker'den bilgi alan Ünsal, çalışmaları da yerinde inceledi. Ünsal, can dostları da kendi elleriyle besledi.