Vali Yardımcısı Ünsal Hayvan Bakım Merkezi’ni denetledi

Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa’da merkez ilçe belediyelerin hayvan barınaklarında denetlemede bulundu. Ünsal, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ile Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezi’nin ardından Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni de denetledi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu ve veteriner hekimler Azizcan Sezer ile Gizem Somuncuoğlu ile birlikte merkezdeki birimleri inceleyen Ünsal’a, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker eşlik etti. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yapılan çalışmalarla ilgili Vali Yardımcısı Abidin Ünsal’a bilgi veren Eker, ardından tesisi gezdirdi.

Vali Yardımcısı Ünsal, Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde yer alan, ameliyathane, röntgen ve muayene odaları, laboratuvar, doğum locaları, kuduz müşahede ve karantina bölümleri, kedi ve yavru bölümleri, kafes bölümleri ve sahiplendirme bölümlerini gezerek yapılan çalışmaları yerinde gördü.

Ünsal, "Rehabilitasyon merkezi nizamilik ve mevki açısından çok iyi. Hem hasta bakım üniteleri hem tedavi merkezi ve ilâç hizmetlerinden eczanesine kadar çok güzel, çok beğendim. Bu alanlarda zor bir iş yapılıyor. Bu dünyayı hayvanlarla birlikte ortak kullanıyoruz. Birlikte yaşama bilincini aşılamaya çalışan herkesin emeklerine sağlık. Hayvan dostlarımıza iyi bakan herkese ben de iyi bakıyorum. Ellerine ve yüreklerine sağlık" diye konuştu.