Valiye çinide üzüm

Vali İzzettin Küçük, İznik Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Osman Sargın tarafından karşılanan Vali Küçük'e İznik çinisi içinde ilçenin meşhur üzümü ikrâm edildi. Sargın, “İznik dünyada eşine az rastlanan, açık hava müzesi olan bir ilçe. Bunun yanı sıra ilçemiz Türkiye'nin sebze ve meyve ambarı. Bilhassa çinilere desen olmuş dünyaca meşhur üzümü, şeftalisi, siyah incisi zeytini, sebzeleri meyveleriyle böyle bir ilçenin dünyada başka bir benzeri olduğunu düşünmüyoruz. Bu hediyemizde İznik'in dünyaca ünlü iki değerini bir araya getirdik. Biri ülkemizin dünya üzerindeki tanıtım elçisi görevini gören İznik çinimiz, bir diğeri de ilçemiz topraklarında asırlardır aynı tat ve lezzette yetişen üzümümüz.Böylesine iki önemli değerimizin bir arada olduğu hediyeyi sizlere takdim ediyoruz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret eden Vali İzzettin Küçük, su kaynaklarının balıklandırılması projesi çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce üretimi yapılan 500 bin yavru yayın ve sazan balığının İznik Gölü'ne bırakılma törenine de katıldı.