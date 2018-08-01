Vatan Mahallesi’nin geleceğini şekillendirecek proje

Uzlaşma görüşmeleri 4 Ağustos tarihinde başlayacak.

Plansız yapılaşma ile anılan ilçenin ma’kus talihini kentsel dönüşüm atağıyla değiştirecek olan Yıldırım Belediyesi, dönüşüm çalışmalarının önemli ayaklarından birini de Vatan Mahallesi’nde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yıldırım Belediyesi’nin Vatan Mahallesi’nde hayata geçirmeye hazırlandığı kentsel dönüşüm projesi ile bölge, hayat standartları yüksek, modern ve güvenli bir dokuya kavuşacak. İmar plan taslağı, kentsel tasarım projesi ve mimarî avan projesi çalışmaları tamamlanan proje kapsamında 371 bin 600 metrekarelik alanda yer alan mevcut 2 bin 305 konutun yerinde modern bir şehrin izleri yükselecek. Yüzde 22’lik proje donatı payına sahip olacak planda 3 bin 821 yeni konutun yanında 35 bin 126 metrekare ticari alan yer alıyor. Projenin çalışmalarının ve hak sahipliği hak edişleri çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine 4 Ağustos Cumartesi günü Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde başlıyor. Projenin detayları, hak edişler ve teknik bilgiler, bin 150 hak sahibine doğrudan Başkan Edebali tarafından aktarılacak.

Vatan Mahallesi’nde kentsel dönüşümün bütün planlarını titizlikle tamamladıklarını söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Dönüşüm projelerimizin felsefesini insan ve vizyon odaklı kentsel gelişme, çevre ve kültür değerlerinin korunması, kentsel, kurumsal ve kültürel dönüşüm ile planlama ve altyapı ilişki sistemi gibi unsurlar oluşturuyor. İnsanlarımızın tüm beklentilerine cevap verecek şekilde insan ve doğa arasındaki dengeyi unutmadan, geçmişimizin izleri olan kültürler değerlerimizi koruyan, şehri olduğu kadar, insanları da dönüştüren, alt yapı sorunları çözüme kavuşturulmuş bir ideal şehir oluşturuyoruz. İnsanlarımızın yaşamaktan ve mensubu olmaktan mutluluk duyacağı, Yeni Yıldırım’ı inşa ederken en büyük destekçimiz hemşehrilerimizdir” diye konuştu.