Vatan’da dönüşüm zamanı

Yıldırım’da devam eden dönüşüm seferberliğinde önemli bir adım daha atıldı. 3 yıldır devam eden projede uzlaşma görüşmeleri için ilk adım atıldı. Bin 150 hak sahibini Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, projenin detayları hakkında bölge sakinlerine bilgi verdi. Çok yönlü bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Edebali, bölgedeki konutların bir çoğunun eski ve yıpranmış durumda olduğunu, yine önemli bir kısmının ruhsat ve iskân meselesi olduğunu, sosyal donatı alanlarının yanı sıra ulaşım ve otopark alanlarının yetersiz olduğunu belirtti.

Mevcut durumdan dolayı Vatan Mahallesi’nde kentsel dönüşümün şart olduğuna vurgu yapan Başkan Edebali, “Bursa’da bir deprem gerçeği var. Bundan dolayı insanlarımıza güvenli binalar yapmak için yapı stokumuzu buna göre yenilemeye mecburuz. Yine çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, modern şehircilik unsurlarını bünyesinde barındıracak bir şehir inşa etmek zorundayız. Bunu ancak birlikte başarabiliriz. Bizde bunu insanlarımızla birlikte yapacağız. Bu noktada hak sahiplerinin yüzde 80’inin olurunu alamayan projeleri başlatmayacağız. Bir diğer öncelikli kriterimiz ise ‘herkesin haklarını korumak’. Bundan da kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Daha açık bir ifade ile mülk sizin karar sizin. Sizlerden istirhamım, kararınızı verirken Yıldırım’ın yarınlarını, çocuklarınızın geleceğini göz önünde bulundurmanız” ifadelerini kullandı.

Vatan Mahallesi’nde hayata geçirilecek Mihrimah Vatan kentsel dönüşüm projesinin 753 bin 204 metrekarelik proje inşaat alanında, mevcut 2 bin 99 konutta 6 bin 900 vatandaşın ikamet ettiğini kaydeden Başkan Edebali, “Buradaki 451 bin 147 metrekarelik konut alanına 4 bin 539 yeni, modern ve güvenli konutlar inşa edilecek. Projenin yüzde 22’lik bölümü ise donatı alanı olarak planlandı. Yine bölgenin üretim ekonomisine dahil edilerek, mahallenin ekonomisinin canlanması için 33 bin 94 metrekarelik alan ise ticarî alan olarak planlandı. Projemizin en önemli özelliklerinden birisi de vatandaşın veya devletin cebinden para çıkmayacak olması. Projemiz tamamen kendi kendini finanse edecek. Biz bu projeyi hazırlayarak, Vatan Mahallesi’nin 40 yıldır biriken meselelerini çözerek, modern, güvenli, donatı alanlarına sahip, ulaşım ve otopark sorunu olmayan bir plânın temellerini attık. Bu proje ile şehir kazanacak, mahalle kazanacak, çocuklarımız kazanacak” diye konuştu.