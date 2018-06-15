Vatandaşa ceza yerine çikolata verdiler

Kuruluş yıldönümü hem de Ramazan bayramı sebebiyle yaptıkları yol uygulamalarında vatandaşa kolonya ve çikolata ikram etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, bayram sebebi ile yollarda trafik ve güvenlik uygulama noktaları oluşturdu. Uygulama noktalarında araçları durduran jandarma ekipleri ceza yerine vatandaşa kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Çocuklu ailelere çeşitli hediyeler veren jandarma yetkilileri alınan tedbirlerin bayram süresince devam edeceğini belirtti.