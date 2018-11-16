Vatandaşın dikkati, faciayı önledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak lambasındaki elektrik kaçağını fark eden vatandaşlar olası bir faciayı önledi.

Alınan bilgilere göre, Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak yoldan geçen vatandaşlar bir köpeğin elektrik akımına kapıldığını ve köpeğin can havliyle olay yerinden kaçarak uzaklaştığını gördü. sokak lambasındaki kaçağı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak akımın olduğu yerden araç ve yayaların geçişine izin vermedi. Emniyetin haber verilmesi üzerine söz konusu adrese gelen UEDAŞ ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçak elektrik akımını onardı. Yoldan geçen vatandaşların zamanında olayı görmesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu.