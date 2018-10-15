Vatandaşın ihbarı ile yakalanan 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa'da bir vatandaşın ihbarı üzerine uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Belirlenen ikametlere yapılan şafak operasyonunda S.Ö., S.V., M.D. ve N.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 765 gram metamfetamin, 10 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden N.T. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.