Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 16:04

Vatandaşlar Telekom’a tepkili

Bursa’nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar, Telekom’a dilekçe vermelerine rağmen mazgal kapağının bir türlü takılmamasına tepki gösteriyor.

Vatandaşlar Telekom’a tepkili

18 Kasım 2017 16:04


Runguçpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi’nde bir apartmanın girişinde bulunan kontrol kapağının takılmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Defalardır söylemelerine ve dilekçe vermelerine rağmen sonuç alamayan mahalle halkı isyan etti. Mahalle sakini Engin Uz, ”Bir sene önce takılan bu kapak sallanıyordu. Kapak bir iki defa içine düştü. Biz de düşen kapağı kendi imkanlarımızla çıkardık ve üzerine koyduk. Bunu yetkililere söyledik. Fakat ilgilenmediler. Aradan zaman geçtikten sonra kapağın hiç olmadığını gördük. Biz tamirat için kapağın alındığını düşündük. Fakat kapak hâlâ yerine konulmadı. Bunda kapağın çalındığını anladık. Telekom’a dilekçe verdim. Ne gelen var ne de soran. Çocuklarımızın veya yoldan geçenlerin buraya düşmesinden korkuyoruz. Birine bir şey olmadan bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
13
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç