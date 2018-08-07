Kılıç’ın eşi ve ailesi duruşmadan sonra sanık Osman Hancı’nın ailesi ile tartıştı. Kılıç’ın eşi adliyenin dışında fenalık geçirdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada annesiyle telefonda konuşurken komutanına yakalanan ve komutanı Osman H. tarafından başına vurulan miğfer darbesiyle beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği ileri sürülen Gökhan Kılıç davası devam ediyor.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Gökhan Kılıç’ın eşi, anne ve babası ile yakınları, tutuklu sanık Osman Hancı’nın akrabaları ile taraf avukatları katıldı. Davanın son celsesinde taraf avukatları miğferin incelenmesi ile ilgili hazırlanacak raporu tartıştı. Sanık avukatı başlığın birkaç kurum tarafından incelenmesini talep ederken Kılıç’ın avukatı rapor hazırlandıktan sonra inceleyeceklerini ona göre beyanda bulunacaklarını kaydetti.

Duruşma avukatların taleplerinin ardından dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıkarılan taraflar arasında tartışma çıktı. Tarafları güçlükle sakinleştiren polis ekipleri çareyi tarafları dışarı çıkarmakta buldu. Ekiplerin müdahalesiyle ayrılan taraflar daha güçlükle sakinleştirildi.

Yaşadıkları tartışmanın ardından adliye dışına çıkan Gökhan Kılıç’ın annesi ve eşi fenalık geçirdi. Polisler herhangi bir gerginlik çıkmaması adına yoğun güvenlik önlemleri aldı.