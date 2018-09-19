Vefat eden belediye çalışanları için mevlid-i şerif

İnegöl Belediyesi'nde görevde iken vefat eden belediye personeli için mevlid-i şerif okutuldu.

İnegöl Belediyesi öncülüğünde Bembirsen (Belediye ve Özel idare Çalışanları Birliği Sendikası) ile Hak-İşe bağlı Hizmet İş Sendikası tarafından İshakpaşa Camii'nde yatsı namazından evvel okutulan mevlide çok sayıda belediye personeli katıldı. Mevlid-i şerifi Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Adil Kansu, meclis üyeleri, Hizmet-İş sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Bem-Bir-Sen sendikası Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, sendika temsilcileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş huşuyla dinledi.

Başkan Alper Taban, “Görevde iken vefat eden belediye personeli için mevlit okuttuk. Belediye olarak şehrin dört bir tarafında 24 saat iş başındayız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizlerin birinci önceliği. Personelimiz büyük bir fedakârlıkla İnegöl için hizmet ediyor” şeklinde konuştu.