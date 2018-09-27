Vekil Işık GTSO'ya konuk oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun bir aradan sonra bölgeyi temsilen 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen Zafer Işık, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

GTSO'nun eylül ayı meclis toplantısına konuk olan Milletvekili Zafer Işık, "İş camiasının önü açılmazsa, Türkiye'nin önü açılmaz" dedi.

GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım ve diğer oda meclisi üyelerinin de sorularını cevaplandıran Işık, "Beni Ankara'da çalıştıracak olan sizlersiniz, gün gelir bana hangi işi yaptın derseniz, ben de size hangi işi verdiniz, hangi projeyi getirdiniz de takipçisi olmadım" derim dedi.

Işık, "Kısa müddet önce faaliyete geçen yeni hastanemiz için 2 pratisyen hekimin göreve başladı. 9 pratisyen hekim daha gelecek. 4 uzman kadrosu için bakanlığımız tarafından kadro ihdası yapıldı. 37 hemşirenin ataması yapıldı. Peyderpey göreve başlıyorlar. Bu doktor sayılarına ulaşılmasının ardından hastanemizin Bölge hastanesi statüsüne kavuşması için gerekli olan sözleri aldık. 100 civarında temizlik personeli de göreve başlayacak. Karsak deresi için temizleme çalışmaları sürüyor. İlgili kurumlarla görüşmeler yaptık. Buranın kirletilmesinde etkili olan firmalara ciddi yaptırımlar geliyor. Hamidiye ve Şükrüye köylerimiz için planlanan ve bölgesel bir ihtiyaca cevap verecek sulama göletleri için zemin sondajları yapılıyor. Gemlik Mudanya ve Gemlik Armutlu yolları için bir takım projeler hazırlanıyor. Çukurbahçe ve Hasanağa kamp bölgesinde bulunan yerleşim alanlarının yol güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yaptık. Çukurbahçe'ye planlanan proje onaylandı. Kısa süre sonra inşaat başlayacak. Dörtyol mevkiinin küçük araçlar için giriş çıkışa açılması konusunda Karayolları müdürü ile görüştük. Proje çalışması başlatıldı. Gemlik'te toplu taşımada yaşanan aksaklık ve belli saatlerdeki yoğunluğun giderilmesi için çalışmalar sürüyor" dedi.