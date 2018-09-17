İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vekilin babası İnegöl'de kaza yaptı

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in babası Fethi Şahin, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaza yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yaptı.


Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Çanakkale'ye giden Fethi Şahin idaresindeki 17 HE 992 plakalı otomobil, Mezit-7 mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil hurdaya dönerken, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in babası olduğu öğrenilen sürücü Fethi Şahin kazayı yara almadan atlattı. Hurdaya dönen araç çekici marifetiyle kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.