Vekilin babası İnegöl'de kaza yaptı

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in babası Fethi Şahin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Çanakkale'ye giden Fethi Şahin idaresindeki 17 HE 992 plakalı otomobil, Mezit-7 mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil hurdaya dönerken, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in babası olduğu öğrenilen sürücü Fethi Şahin kazayı yara almadan atlattı. Hurdaya dönen araç çekici marifetiyle kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.