Veliler lösemi hastaları için bağış topladı

Yenişehir Anaokulu’nda eğitim gören öğrencilerin velileri, hediye kabul etmeyen öğretmenlere jest yaptı. Veliler, kendi aralarında topladıkları maddi yardımları LÖSEV’e bağışlayarak, bağış makbuzlarını öğretmenlere teslim etti.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, “Okulumuzda okuyan öğrencilerimizin velileri her yıl öğretmenler gününde öğretmenlerimize hediye almak ya da bağış yapmak istiyorlardı. Bizler bunları kabul edemeyeceğimizi velilerimize aktardık. Onlar lösemili ve diğer hasta çocukların tedavisi için bağışta bulunarak bize büyük mutluluk yaşattılar” diye konuştu.