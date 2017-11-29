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29 Kasım 2017 16:37

Veliler lösemi hastaları için bağış topladı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde veliler lösemili çocuklar için seferber oldu.

Veliler lösemi hastaları için bağış topladı

29 Kasım 2017 16:37


Yenişehir Anaokulu’nda eğitim gören öğrencilerin velileri, hediye kabul etmeyen öğretmenlere jest yaptı. Veliler, kendi aralarında topladıkları maddi yardımları LÖSEV’e bağışlayarak, bağış makbuzlarını öğretmenlere teslim etti.


Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, “Okulumuzda okuyan öğrencilerimizin velileri her yıl öğretmenler gününde öğretmenlerimize hediye almak ya da bağış yapmak istiyorlardı. Bizler bunları kabul edemeyeceğimizi velilerimize aktardık. Onlar lösemili ve diğer hasta çocukların tedavisi için bağışta bulunarak bize büyük mutluluk yaşattılar” diye konuştu.




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