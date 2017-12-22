Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 14:55

Velilere madde bağımlılığı semineri

Yıldırım Belediyesi tarafından öğrenci velileri madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi.

Velilere madde bağımlılığı semineri

22 Aralık 2017 14:55


Madde bağımlılığının önlenmesi maksadıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, okullarda velilere yönelik seminerler düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projeyle ‘teknoloji, alkol ve madde bağımlılığı’ konusunda Uludağ İlkokulu ve BTSO Sait Ete İlkokulu’nda velilere seminer verildi. Sosyolog Aile Danışmanı Neslihan Sevinç tarafından madde bağımlılığının nasıl başladığı, bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği hakkında bilgiler verildi. Gençlerin korunmasında ailelere büyük görevler düştüğünün vurgulandığı seminerde, madde bağımlılığı konusunda ebeveynlerin çok dikkatli olması ve çocuklarını bunaltmadan onları takip etmesi istendi.


Son yıllarda madde bağımlılığında artış yaşandığına dikkat çekilirken, bilhassa ergenlik dönemindeki gençlerin potansiyel risk altında olduğu verilen örneklerle anlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Sisli
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç