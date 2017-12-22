Velilere madde bağımlılığı semineri

Madde bağımlılığının önlenmesi maksadıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, okullarda velilere yönelik seminerler düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projeyle ‘teknoloji, alkol ve madde bağımlılığı’ konusunda Uludağ İlkokulu ve BTSO Sait Ete İlkokulu’nda velilere seminer verildi. Sosyolog Aile Danışmanı Neslihan Sevinç tarafından madde bağımlılığının nasıl başladığı, bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği hakkında bilgiler verildi. Gençlerin korunmasında ailelere büyük görevler düştüğünün vurgulandığı seminerde, madde bağımlılığı konusunda ebeveynlerin çok dikkatli olması ve çocuklarını bunaltmadan onları takip etmesi istendi.

Son yıllarda madde bağımlılığında artış yaşandığına dikkat çekilirken, bilhassa ergenlik dönemindeki gençlerin potansiyel risk altında olduğu verilen örneklerle anlatıldı.