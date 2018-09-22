Velilere “uyuşturucu satıcılarını ihbar edin” çağrısı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eğitim güvenliği toplantısı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya millî eğitim, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve belediye yetkilileri ile okul müdürleri ve muhtarlar katıldı. Mudanya İmam Hatip Lisesi kongre salonundaki toplantıda, okullarda güvenliğin temini için alınacak tedbirler ve öğrencilere uyuşturucu satışı meselesi ele alındı. Kaymakam Faik Oktay Sözer, açılış konuşmasında, 2018-2019 öğretim yılının başarılı geçmesi dileklerinde bulunarak, iletişimin önemine işaret etti. Bilhassa okul önlerinde uyuşturucu satışlarına dikkat çeken Oktay, velilere çok büyük göreve düştüğünü söyleyerek, “Oturduğumuz yerden uyuşturucu satılıyor, çocuklar uyuşturucu kullanıyor demekle olmaz. Gördüğünüz anda emniyeti arayın. Bu konuda yetişmiş personelimiz mevcut, anında müdahale ile çocuklarımızı bu zehir tacirlerine karşı koruyabiliriz. Bu konuda muhtarlarımızın daha faal olmasını bekliyoruz” dedi.

Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıç, “Jandarma bölgesinde 30 okul, 1370 öğretmen ve 15200 öğrencimiz mevcut. Yeni öğretim yılına birim olarak hazırız. Velilerin katkılarıyla bazı meselelerin daha çabuk üstesinden gelebiliriz” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Serdar Makineci, servis şoförlerini sık sık kontrol ederek, yetkili olmadıklarına inandıkları şoförleri engelleyeceklerini söyledi. Makineci, “Kurumlarla koordineli olarak çalışır ve meseleleri paylaşırsak asayiş ve uyuşturucu satıcılarını yok edebiliriz. Toplantıya verdiğiniz katkıdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.