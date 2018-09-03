Veteran atlet Kaçar’dan 4 madalya birden

Murat Kaçar, 4 madalya kazandı. Kaçar şimdi de, Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyespor’un başarılı veteran atleti Dr. Murat Kaçar, 1-2 Eylül tarihinde İzmir’de düzenlenen yarışlarda farklı kategorilerde birincilik elde etti. Dr. Murat Kaçar, 74 yaş grubunda 80 metre engellide 15,92, 100 metre koşusunda 16,23 ve 200 metre koşusunda da 35,26’lık derece yaparak birinci oldu. Kaçar, bu başarılarıyla üç tane birincilik madalyasını Nilüfer Belediyespor’a kazandırmış oldu. Dr. Murat Kaçar, Abdullah Unayi Şerafettin Çetinalp ve Ahmet Tulgar ile birlikte de 65 yaş grubu küme bayrak takımında piste çıktı. Dr. Murat Kaçar ile takımı, 1.02,91’lik derece ile birinci oldu ve dördüncü madalyayı da Nilüfer Belediyespor’un müzesine getirdi.

Ulusal ve uluslararası yarışlarda çok sayıda başarı elde eden Dr. Murat Kaçar, 21-23 Eylül tarihlerinde Slovenya’nın Celje şehrinde yapılacak olan Balkan Oyunları’nda Türkiye ve Nilüfer Belediyespor’u temsil etmeye hazırlanıyor. Kaçar, Balkan Oyunları’nda 70-74 yaş grubunda, 80 metre engelli, 100 ve 200 metre koşacak.