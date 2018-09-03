Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 16:38

Veteran atlet Kaçar’dan 4 madalya birden

İzmir’de düzenlenen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda, Nilüfer Belediyespor adına yarışan veteran atlet Dr.

Veteran atlet Kaçar’dan 4 madalya birden

03 Eylül 2018 16:38

Murat Kaçar, 4 madalya kazandı. Kaçar şimdi de, Balkan Şampiyonası’na hazırlanıyor.


Nilüfer Belediyespor’un başarılı veteran atleti Dr. Murat Kaçar, 1-2 Eylül tarihinde İzmir’de düzenlenen yarışlarda farklı kategorilerde birincilik elde etti. Dr. Murat Kaçar, 74 yaş grubunda 80 metre engellide 15,92, 100 metre koşusunda 16,23 ve 200 metre koşusunda da 35,26’lık derece yaparak birinci oldu. Kaçar, bu başarılarıyla üç tane birincilik madalyasını Nilüfer Belediyespor’a kazandırmış oldu. Dr. Murat Kaçar, Abdullah Unayi Şerafettin Çetinalp ve Ahmet Tulgar ile birlikte de 65 yaş grubu küme bayrak takımında piste çıktı. Dr. Murat Kaçar ile takımı, 1.02,91’lik derece ile birinci oldu ve dördüncü madalyayı da Nilüfer Belediyespor’un müzesine getirdi.


Ulusal ve uluslararası yarışlarda çok sayıda başarı elde eden Dr. Murat Kaçar, 21-23 Eylül tarihlerinde Slovenya’nın Celje şehrinde yapılacak olan Balkan Oyunları’nda Türkiye ve Nilüfer Belediyespor’u temsil etmeye hazırlanıyor. Kaçar, Balkan Oyunları’nda 70-74 yaş grubunda, 80 metre engelli, 100 ve 200 metre koşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç