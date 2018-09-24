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Veteran atletten iki altın madalya daha

Nilüfer Belediyespor’un veteran atleti Murat Kaçar ve takımı , Slovenya’da düzenlenen Balkan Masterler Pist Şampiyonası’nda millî takım formasıyla birinci oldu.

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Murat Kaçar ve takımı , Slovenya'da düzenlenen Balkan Masterler Pist Şampiyonası'nda millî takım formasıyla birinci oldu. Kaçar, 80 metre engelli yarışlarında da ilk sırayı alarak ikinci altın madalyayı kazandı.


Nilüfer Belediyesporlu veteran atlet Dr. Murat Kaçar, bu kez Slovenya'nın Celje şehrinde düzenlenen Balkan Masterler Pist Şampiyonası'nda boy gösterdi. Kaçar, 11 Balkan ülkesinden yaklaşık 800 atletin katıldığı şampiyonanın ilk gününde 4x100 metre bayrak yarışında kendi yaş grubunda millî takım formasıyla mücadele etti. Murat Kaçar, Ahmet Tulgar, Necdet Şahin ve Ercan Özkan'dan oluşan Türk Milli Takımı, 59.72'lik derecesiyle Sırbistan, Slovenya ve Romanya millî takımlarını geride bırakarak birinci oldu.


Şampiyonanın ikinci gününde de Murat Kaçar 70 yaş grubunda 80 metre engellide 15.48'lik derecesiyle birinci olarak şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazandı.

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