Veteran futbolcular hedefe koşuyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Spor Masterler Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'na giden yolda Çanakkale engelini rahat geçti.

10 takımın mücadele ettiği Türkiye Veteranlar Ligi Güney Marmara Grubu'nun 3. hafta maçında Çanakkale 18 Mart'ta konuk olan Belediye Spor Masterler, güçlü rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Liderliğini mağlûbiyetsiz sürdüren Paşa'ya galibiyeti getiren goller Erhan, Zafer ve Engin'den geldi. Masterler Futbol Takımı, ligin 4. haftasında deplasmanda 1946 Çan Spor ile karşılaşacak. İki devreli lig usulüne göre oynanan grup maçlarında birinci olan takım, Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterecek.