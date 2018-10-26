Veteran güreşçilere tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'ndan biri şampiyonluk, toplam 4 madalya ile dönen Bursalı güreşçileri ağırladı. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun daha geniş kitlelere yayılması amacıyla önemli yatırımlara imza attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, veteran güreşçilere de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Makendoya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Veteranlar Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Bursalı güreşçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Başkan Aktaş, 26 ülkeden katılan yaklaşık 600 güreşçi arasında 51-55 yaş kategorisinde Dünya Şampiyonu olan İsmail Abi, 41-45 yaş kategorisinde gümüş madalya kazanan Ersin Başar, 41-45 yaş kategorisinde bronz madalya kazanan Feyzullah Zengin ve 56-60 yaş kategorisinde bronz madalya kazanan Muhlis Kazımoğlu'nu tebrik etti. Takım antrenörü Ahmet Uludağ'ın da katıldığı ziyarette, şampiyon güreşçiler özellikle uluslararası müsabakalara kendi imkanlarıyla katıldıklarını belirterek, ne federasyondan ne de bakanlıklardan destek görmediklerini söyledi.

Bursa'yı sporda da marka kent haline getirmek amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, veteran güreşçilere de gerekli destekleri vermeye hazır olduklarını söyledi. Veteran güreşçilerin aldıkları başarılarla Türkiye'yi gururlandırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, önümüzdeki yıl Gürcistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasına gidecek şampiyon güreşçilere destek sözü verdi.