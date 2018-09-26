Veteranlarda şampiyon Fethiye İdman Yurdu

Bursa'da 8. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı çerçevesinde düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk kupasını Fethiye İdman Yurdu aldı.

Veteranlar Futbol Turnuvası'nın Ali Durmaz Stadyumu'ndaki finali çekişmeye sahne oldu. 40 yaşından büyük sporcuların katıldığı turnuvanın final maçında Fethiye İdman Yurdu, rakibi Balkanspor'u çekişmeli geçen maçın ardından 4-2 yenerek, mutlu sona ulaştı. Balkanspor'un ikinci olduğu turnuvada Çalıspor da, Milletspor'u 1-0 yenerek üçüncülük aldı.

Dereceye giren takımlara kupalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi ve Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Atakan Çorbacı verdi. Dereceye giren takımları kutlayan Çorbacı, 1990'lı yıllarda Bursa'da amatör futbola emek vermiş sporcuları, 8 yıldır bu turnuvada bir araya getirdiklerini belirtti.