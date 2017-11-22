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22 Kasım 2017 16:45

Veteriner adayları derslerini çiftlikte yapıyor

Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünde okuyan öğrenciler derslerini çiftliklerde yapıyor.

Veteriner adayları derslerini çiftlikte yapıyor

22 Kasım 2017 16:45


Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Başkanı Doç. Dr. Emin Karakaş, “Derslerde teorik olarak işlediğimiz konuları öğrenciler çiftlikte pratiğe dökme fırsatı buluyor. Öğrencilerimiz ile burada hayvanların gelişimini ve çiftlik şartlarını uygulamalı olarak görüyoruz. Romanov çiftliğinde bu koyunların özelliklerini, yetişme şartlarını ders olarak işliyoruz. Bu dersler öğrencilerimiz için son derece faydalı oluyor” diye konuştu.


Öğrencilerden Hacı İsmail Paracıoğlu, “Okulda teorik olarak gördüğümüz dersleri burada pratiğe döktük. Hayvan derslerini inceledik. Dünyaca ünlü Romanov koyunlarını yakından tanıma fırsatı yakaladık” dedi.


Veteriner adayları çiftlik işlerinde çalıştıktan sonra tekrar okullarına döndü.




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