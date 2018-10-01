Veteriner Hekimler Odası'nda Yeni Başkan Bolten oldu

Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda yönetim el değiştirdi. Odanın hafta sonunda yapılan olağan kongresinde Hüseyin Bolten'in listesi göreve getirildi.

Bursa Akademik Odaları Birliği Yerleşkesi'nde salonda geçekleştirilen olağan kongrede 5 dönemdir başkanlık görevini yürüten Sinan Sağlam'ın listesi ile Hüseyin Bolten'in listesi yarıştı. Çarşaf liste yöntemiyle yapılan seçim sonucunda Hüseyin Bolten 231, Harun Batmaz 219, Melike Soydan Baysal 216, Onurhan Gülsün 206 ve eski Başkan Sinan Sağlam 205 oy alarak yönetim kurulu üyeliklerine seçildi. Ancak Sinan Sağlam'ın istifa etmesi durumunda, yerine Hüseyin Bolten'in yedek listesinde yer alan ve 213 oy alan Sezer Alan'ın yönetime girmesi bekleniyor.

'Önceliğimiz Zoonoz hastalıklarla mücadele"

Seçim sonrasında açıklama yapan yeni başkanı Hüseyin Bolten, odada uzun yıllar görev yapan Sinan Sağlam ve ekibine hizmetleri için teşekkür ederken, yeni dönemdeki çalışma planları hakkında bilgiler aktardı. Bolten, öncelikle, toplum ve hayvan sağlığından sorumlu meslek sahipleri olarak, yakın zamanda Türkiye gündemine oturan başta şarbon hastalığı olmak üzere zoonoz hastalıkları konusunda etkin mücadele planladıklarını söyledi.

"Olumlu projelere destek vereceğiz"

Kamu ve özel sektörde çalışan Veteriner Hekimlerin yıpranma payları ve özlük hakları konusunu yasaların elverdiği ölçüde gündemde tutarak çözüm üretmeye çalışacaklarını belirten Bolten, “Seçimler, bazı meslek gruplarında bir bayrak yarışıdır. Biz bu yarışta bayrağı aldık ve hizmet için çalışacağız. Mesleğini icra ederken yaşamını kaybeden meslektaşlarımızı unutmadan, gelişime açık Veteriner Hekim Adayı öğrenci kardeşlerimize de kucak açacağız. Ülkemizin ve mesleğimizin geleceği için olumlu her projenin yanında olacağız” dedi.

"Komisyonlar kuracağız"

Yeni Başkan Hüseyin Bolten, Veterinerlik Hekimlik mesleğinin geniş bir çalışma yelpazesine sahip olduğuna dikkat çekerek, hizmet üretebilmek ve bütün alanlara hâkim olabilmek adına komisyonlar oluşturacaklarını vurguladı. Bolten, Pet Komisyonu, Sokak Hayvanları Komisyonu, Kamu Komisyonu, Büyükbaş Komisyonu gibi çok sayıda komisyon kurarak çalışma alanlarını genişleteceklerini belirtti. Her ilçede en yaşlı ve en genç Veteriner Hekimin oda temsilcisi olmasını sağlayacaklarını dile getiren Bolten, “Yönetim kurulu üyelerimizin her birini, ilçelerden sorumlu yönetici olarak belirleyeceğiz. Böylece, ilçelerdeki meslektaşlarımızla bağlarımızı güçlendireceğiz. Aktif çalışacak komisyonlar aracılığı ile de meslektaşlarımızı bir araya getirip bilgi ve deneyim paylaşma sürecine olanak tanıyacağız” şeklinde konuştu.