Veteriner hekimler yıpranma payı istiyor

TBMM’nin yeni yasama döneminde kabul edilmesi beklenen torba yasa kapsamında sağlık çalışanlarına tanınan fiili hizmet zammı süresi belli oldu. Ancak, kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammının kapsama alanı eleştirileri de beraberinde getirdi. Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) Başkanı Sinan Sağlam, düzenlemenin şu anki haliyle sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsadığını ve sağlık hizmetleri sınıfında yer almalarına rağmen veteriner hekimlerin dışarıda bırakılmasının yanlış olduğunu söyledi. Sağlam, “Ortada ayrımcı ve adaletsizlik içeren bir düzenleme var. Daha önce var olan yıpranma payı hakları 10 yıl önce ellerinden alınan veteriner hekimler, yine hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bu haksızlığın biran önce düzeltilmesi gerekir. Umutla beklediğimiz yasal düzenleme sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarla sınırlı tutulmasına anlam veremedik" dedi.

Veteriner hekimlerin tüm dünyada değer gördüğünü, Türkiye’de ise dünya standartlarında eğitim verilerek yetiştirilen veteriner hekimlerin kıymetinin bilinmediğini savunan Başkan Sağlam, çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesini beklerken, yasal düzenlemede kapsam dışı bırakılmalarının veteriner hekimleri son derece üzdüğünü dile getirdi. Veteriner hekimlerin aldığı eğitim gereği hayvan sağlığının yanı sıra zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıkların yayılmasını ve insanlara bulaşmasını önleyerek toplum sağlığını koruma görevi yürüttüğünün altını çizen Sağlam, meslektaşlarının işte bu sebeple sağlık personeli sayılması gerektiğini söyledi. Sinan Sağlam, yıpranma payının çalışma koşularının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere göre daha fazla efor sarf edilen ve daha fazla yıpranmaya maruz kalınan mesleklerde çalışanların daha erken emekli olmasını öngördüğünü hatırlattı. Özellikle saha çalışmaları sırasında kedi köpek ısırması, hayvan tepmesi, bulaşıcı hastalık riski gibi olumsuzluklarla karşılaşan veteriner hekimlerin fiili hizmet zammını hak eden hizmetliler olduğunu vurgulayan Sağlam şöyle devam ett:

"Fiili hizmet zammından yararlanan 18 meslek sınıfı yasayla belirlenmiştir. 60 gün ile 180 gün arasında fiili hizmet zammı alan çalışanlar var. Yeni düzenlemeyle bu kapsama sağlık hizmetleri de dahil edildi. Ancak sağlık hizmetleri sınıfının sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla sınırlı tutulmasına anlam veremedik. Veteriner hekimler bu kapsamın niye dışında bırakıldı. Bunu bize biri açıklasın. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinde veteriner hekimler sağlık hizmetleri sınıfında yer alıyor. Buna rağmen biz yıpranma hakkından neden mahrum bırakılıyoruz. Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvanların iyileştirilmesi, aşılama çalışmaları sağlık hizmeti değil mi? 200’e yakın zoonoz hastalığının insanlara bulaşmaması için kim mücadele veriyor? Sağlıklı gıda zincirinin en başından en sonuna kadarki halkalarında kim görev yapıyor? Hayvan ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızı hangi hizmet sınıfına koyuyorlar ki, meslektaşlarımız yıpranma hakkından mahrum bırakılıyor?”