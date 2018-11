Veteriner hekimlerden canlı hayvan et ithalatı uyarısı

Başkan Bolten, çözümün ithalattan değil, yerli hayvancılığın desteklenmesinden geçtiğini söyledi.

Hüseyin Bolten yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatının gündemden düşmediğine dikkat çekerek, Türkiye'nin bir an önce yerli hayvancılığı destekleyecek projeleri yaşama geçirmesi gerektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin son iki yılda 1 milyon 790 bin büyükbaş hayvan ithal edildiğini açıkladığını hatırlatan Bolten, “Türkiye canlı hayvan ithalatında ilk sıralarda yer alıyor ve son yıllarda ithalat giderek arttı. İthalat, çözüm olmadığı gibi, yerli hayvancılığa zarar veriyor. Et ihtiyacımızı yerli hayvan varlığını arttırarak karşılamalıyız. Bunun için yetiştiricilerin desteklenmesi, maliyetlerinin azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Zarar eden yetiştiriciler, sektörden çekiliyor ve bu durum Türkiye'yi daha çok dışa bağımlı hale getiriyor” dedi.

"Denetimler yetersiz"

Yapılan ithalatların denetimsiz olmasının da ayrı bir handikap olduğunu söyleyen Hüseyin Bolten, ithal edilen canlı hayvanlarda ve etlerde veteriner hekimlerin denetiminin olmamasının hastalık yönünden riskli hayvan ve etlerin ülkeye girmesine neden olabileceğine dikkat çekti. Bolten, Bakan Pakdemirli'nin de ithal edilen hayvanların 700'e yakınının hastalıklı çıktığını söylemesine vurgu yaparak bu konuda kaygılarını haklı çıkardığını söyledi. Hayvan sağlığının korunması ve toplumun güvenli hayvansal gıdaya ulaşmasında birinci derecede veteriner hekimlerin sorumlu olduğuna dikkat çeken Bolten, şunları kaydetti:

“Özel şirketler aracılığı ile yapılan canlı hayvan ve et ithalatında veteriner hekim denetimlerinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Şirketler, maliyetlerini düşürmek için veteriner hekim istihdamından kaçınıyor. Bu nedenle ithalat, toplum sağlığı açısından riskler taşıyor. Veteriner hekimler olarak, hayvancılık politikaları hakkındaki görüşlerimizi ortaya koymak ve toplumu aydınlatmak bizim görevimiz. Bu sorunları görmezden gelemeyiz.”

Başkan Hüseyin Bolten açıklamasında, veteriner hekimlerin bir diğer görevinin de yetiştiricilerin bilgilendirilmesi olduğunu söyledi. Yerli hayvancılığı destekleyecek devlet politikaları ile birlikte, bilinçli hayvan yetiştiriciliğinin de önemli olduğunu ifade eden Bolten, Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak, hayvan yetiştiricilerinin bilgilendirilmesine destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.