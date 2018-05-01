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01 Mayıs 2018 15:27

Veteriner hekimlere hak ettiği değer verilmeli

Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) Başkanı Sinan Sağlam, Türkiye’deki veteriner hekimlerin; mesleki faaliyetlerin icrasında, eğitim çeşitliliğinin artması ve teknolojik gelişmeler sayesinde dünya standartlarını yakaladığını, ancak veteriner hekimlik mesleğinin Türkiye’de yeterince değer görmediğini ve mesleki özlük hakların yetersiz olduğunu söyledi.

Veteriner hekimlere hak ettiği değer verilmeli

01 Mayıs 2018 15:27


BVHO Başkanı Sinan Sağlam, 2000 yılından bu yana Dünya Veteriner Hekimler Birliği’nin aldığı karar gereği Nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başta Bursa olmak üzere Türkiye’deki tüm veteriner hekimlerin, Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutlayan Sağlam, veteriner hekimlerin halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahının sağlanmasındaki rolüne, mesleki gelişmelere, yaşanan sıkıntılara ve mesleki itibar kaybı konularına değindi. Türkiye’deki meslektaşlarının veteriner hekimlik mesleğiyle ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip etiğini ve dünya standartlarında başarılı uygulamalar yaptıklarını savunan Sinan Sağlam, eğitimde çeşitliliğin artması ve teknolojik gelişmelerin veterinerlik mesleğinin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.


Meslektaşlarımız haklarını alamıyor


Sinan Sağlam, kamu ve özel sektör alanında faaliyet gösteren veteriner hekimlerin, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması konusunda özverili çalışmalar yaptığını, ancak verdiği hizmetin karşılığını alamadığını söyledi. Türkiye’deki veteriner hekimlerin özlük hakları ve meslekle ilgili yasal düzenlemelerin çok yetersiz olduğunu söyleyen Başkan Sağlam, “Mesleğimizle ilgili yasal düzenlemelerde eksiklik ve yanlışlar var. Türkiye’de halen gıda zehirlenmeleri yaşanıyor. Gıda sektöründe sahteciliklerle yeterince mücadele edilemiyor. Özellikle büyükbaş hayvan hastalıklarında artış var. İnsanlar, kuduzdan ölüyor. Antibiyotik direncine karşı etkisiz kalınıyor. Tüm bunlar veteriner hekimlikle ilgili uygulamalardaki eksik ve yanlış yasal düzenlemelerden kaynaklanıyor” dedi.


Yasal düzenlemeler yetersiz


Yasal düzenlemelerde sahipsiz ve sahipli hayvanlarla ilgili farklı muamele yapılmasının başlı başına yaşam hakkına aykırı olduğunun değinen Başkan Sağlam, hayvan hakları, hayvan refahı ve hayvan sağlığı alanındaki yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle veterinerlik mesleğinin itibar kaybettiğinden yakındı. Sağlam, Veterinerlik mesleğinin en az 200 yıllık bir geçmişe olduğunu belirterek, gelişmiş ülkelerde veteriner hekimlerin hem özlük haklarının iyi olduğunu, hem değer gördüğüne dikkat çekti. Başkan Sağlam, Türkiye’de de veteriner hekimlik mesleğine hak ettiği değeri sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.




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