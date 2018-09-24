Veterinerler Odası'nda seçim heyecanı

Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin en aktif üyeleri arasında bulunan Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda kongre hazırlıkları sürüyor. Halen başkanlık görevini yürüten Sinan Sağlam, yaptığı açıklamada, 30 Eylül'deki kongrede yeniden görev almak için meslektaşlarından teveccüh beklediğini söyledi. Değişim ve Gelişim Grubu olarak bugüne kadar yaptıkları hizmetlerle odaya kurumsallık kazandırdıklarını kaydeden Sağlam, yeni dönemde de veterinerlik hizmetlerinin toplam kalitesini artırmaya yönelik özel çalışmalar içinde olacaklarından söz etti.

Açıklamasında ekibiyle birlikte görevde olduğu dönemlerdeki kazanımları özetleyen Başkan Sağlam, veterinerlik mesleğinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetlerle de meslektaşları arasında bütünleştirici bir rol oynadıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk yıllarda Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde BVHO'ya çok güzel bir yer kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Sağlam, “Veteriner hekimlerin özlük haklarının korunmasına yönelik TBBM'de çalışma yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü ile protokol imzalayıp sahada aşılama çalışmaları gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızın işyerleri ve kliniklerine yaptığımız ziyaretlerle yaşadıkları sorunlara kurumsal çözüm ürettik. Bunlar görevde olduğumuz sürede gerçekleşen hizmetlerin sadece bir kaçıdır. Bugün Bursa gündeminde şarbon hastalığının bulunmamasının asıl nedeni, odamızın İl Müdürlüğü ile birlikte 5 yıldır sürdürdüğü aşı programıdır” dedi.

2018 yılında mecburi hale gelen e-reçete ve ilaç takip sistemi konusunda bakanlık bürokratları ile ortaklaşa seminerler yaptıklarını ve sistemdeki meselelerin halli için üyelerin her zaman yanında yer aldıklarını kaydeden Sağlam, medya ile kurdukları sağlıklı ilişkiler sayesinde BVHO'nun etkisini ve gücünü artırdıklarını söyledi. Başkan Sağlam, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, meslekleri ile ilgili gündemi oluşturan her konuya müdahil olduklarını, odanın düşüncelerini, önerilerini hem merkezî ve mahalli idarelerle ve kamuoyu ile paylaştıklarını vurguladı.