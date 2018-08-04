Veterinerliğin gözdesi Uludağ Üniversitesi

Dr. Ebru Yalçın, “Fakültemiz Türkiye’deki veteriner fakülteleri arasında en kaliteli fakültelerden bir tanesidir” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Yerleşkesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde devam eden “Tanıtım Günleri”, öğrencilerden ve velilerden büyük ilgi görüyor. Faaliyet hafta sonları da dahil olmak üzere 12 Ağustos’a kadar sürecek.

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Yalçın, Güney Marmara Bölgesi’nin en büyük Hayvan Hastanesi’ne sahip olan Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitimin uluslararası ve ulusal akreditasyonu bulunduğunu, ders planlarının yurt dışındaki veteriner eğitimiyle benzerlik taşıdığını, bunun da Erasmus değişim programlarıyla veya çalışmak üzere başka ülkelere gidenlere büyük kolaylıklar sunduğunu söyledi.

Veteriner hekimliğin çok yönlü bir meslek olup, başta hayvan sağlığı olmak üzere, yetiştirme, ıslah, besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı, yem maddeleri üretimi, biyolojik maddeler üretimi uygulanması ve daha pek çok yönde bilgi ve beceri kazanılması gereken bir meslek olduğuna dikkat ve buna paralel olarak geniş bir çalışma yelpâzesi bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın, şöyle konuştu:

“Ürünlerin tarladan sofraya güvenli bir şekilde getirilmesi işi de veteriner hekime düşüyor. Mezun olan öğrencilerimiz, özel veteriner kliniklerinde, hayvan hastanelerinde, biyolojik ürün üreten yerlerde, gıda işletmelerinde, su ürünleriyle ilgili balık çiftliklerinde, özel gıda laboratuvarlarında, yem fabrikalarında, embriyo ve sperm üretim merkezlerinde, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında, Tarım ve Orman Bakanlığında çalışabiliyor. Kedi, köpek başta olmak üzere tüm çiftlik hayvanları ve vahşî hayatla ilgili bütün problemleri veteriner hekimler çözüyor. Yurt dışında da son derece prestijli bir meslek dalı. Bu anlamda hayvanları seven, aynı zamanda insanları seven ve hizmet etmek isteyen bütün gençleri, öğrencilerimizi Veteriner Fakültesine davet ediyorum.”

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni tercih edecek başarılı öğrencilere ve başarısını sonraki yıllarda da sürdürenlere burslar da verdiklerini kaydeden Yalçın, “Kayıt yaptıran en yüksek puanlı beş öğrenciye beş yıl boyunca aylık 500 TL burs verilecektir. Birinci sınıfı başarıyla bitiren ilk üç öğrenciye de ayrıca aylık 750 TL başarı bursu verilecektir” diye hatırlattı.

Veteriner Fakültesi öğrencilerinden Merve Çalgın da, Tanıtım Günleri’nde, öğrenci adaylarına kendi tecrübe ve bilgilerini anlatıyor. Merve Çalgın, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin Türkiye çapında ilk 3 üniversiteden biri olarak kabul edildiğini söyledi.