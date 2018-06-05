VM Medical Park Bursa Hastanesi’nin Nükleer Tıp Bölümü açıldı

Kanser çağın en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Hareketsiz yaşam, genetik faktörler, sigara, alkol ve gıdalardaki katkı maddeleri kansere davetiye çıkarıyor, toplumda kanser giderek daha fazla yaygınlaşıyor. Buna paralel olarak hasatlığın tanı ve tedavisinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Hastalıkların tedavisinde görüntüleme teknolojisinin önemini vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Nükleer Tıp Hekimi Uzm. Dr. Necmettin Konuk, kanser tanısında önemli bir yere sahip olan nükleer tıp ve PET-CT’nin ne olduğunu anlattı. Konuk, “Nükleer tıp bölümü radyoaktif nüklitler kullanılarak tıbbi görüntülenme ve tedavi uygulayan bir bölümdür. Hastanemizde Nükleer Tıp Bölümümüzde PET-CT cihazı ile çift başlı gama kamera bulunmaktadır. PET-CT cihazı biri PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) diğeri CT (Bilgisayarlı Tomografi) olan iki farklı gelişmiş görüntüleme cihazının birleşiminden oluşur. Kanser, kalp hastalıkları ve epilepsi (sara) ya da demans (bunama) gibi nörolojik hastalıkların tanı ve takibi, en yaygın kullanım alanıdır. Kanserin tanısı, metastazların var olup olmadığı, var ise nerede olduğu, tedavi sonrası yanıtın değerlendirilmesi, biyopsi için en doğru yerin seçimi gibi konularda PET-CT artık vazgeçilmez bir işlem haline gelmektedir. Görüntüleme süresi yaklaşık 20 dakikadır. İşlem sırasında hasta cihazın içerisinde kayan bir yatağa yatırılır ve hareketsiz kalınması sağlanır. Vücuda enjekte edilen radyofarmasötiklerin herhangi bir ciddi yan etkisi yoktur. Hamilelere bu tetkik yapılmaz" dedi.

"Hastalığı adım adım takip ediyor"

PET-CT cihazının tıpta kullanılan en gelişmiş çift cihaz olduğunu belirten Uzm. Dr. Necmettin Konuk, “Aynı anda hem tomografik görüntüler hem pet görüntüler alıp, bu görüntüleri bilgisayar yardımıyla birleştirip görüntülerden hastalığın derecesi, hastalığın nerede olduğu, tedaviye yanıt verip vermediği, hastalık ilerliyor mu geriliyor mu, onların hakkında özellikle kanser hastalığı hakkında bilgi alıyoruz. Dünyada kanser hastalarının görüntülemesinde, tanısında, evrelemesinde, tedavisinde, tedaviye yanıtta, hastanın takibinde kullanılan en gelişmiş görüntüleme tekniğidir” şeklinde konuştu.