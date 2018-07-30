Voleybol, takviyelerle güçlendi

Bu sezon Voleybol Efeler Ligi’ni hedefleyen Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Orta Oyuncu Hürol Temel ve Smaçör Tolga Altıntaş ile sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza protokolünde konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, her iki sporcunun da takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

İmzaların atılmasının ardından tecrübeli sporcular Temel ve Altıntaş, Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele etmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Temel ve Altıntaş, sezon sonunda ‘ligi hedeflenen noktada tamamlayarak’ Bursa’ya Voleybol Efeler Ligi heyecanını yaşatmak istediklerini söyledi.