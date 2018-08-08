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08 Ağustos 2018 11:12

Voleybolda bir transfer daha

Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Metin Durmuş’u kadrosuna kattı.

Voleybolda bir transfer daha

08 Ağustos 2018 11:12


Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, geçtiğimiz sezon Arhavi Belediyespor’da forma giyen ‘Libero’ Metin Durmuş ile sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninin ardından bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, yapılan transferlerle daha iyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yeni transfer Metin Durmuş ise yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.


Voleybola Ziraat Bankası alt yapısında başlayan 29 yaşındaki deneyimli sporcu, sırasıyla Ankara TED Koleji, İnegöl Belediyespor, Palandöken Belediyespor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Adana BYZ, MSK Urfa ve Arhavi Belediyespor’da oynadı. Durmuş ayrıca, Yıldız ve Genç Milli takım formasını giyme başarısını gösterdi.




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