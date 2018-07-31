Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 11:59

Voleybolda iki transfer daha

Bu sezon iddialı bir ekip kurarak Voleybol Efeler Ligi’ne çıkmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli iki ismi daha renklerine kattı.

Voleybolda iki transfer daha

31 Temmuz 2018 11:59


Yenilenen kadro ile voleybolda hedef yükselten Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli oyuncular Ahmet Arslan ile Ertan Debreli’yi de renklerine bağladı. Orta oyuncu olarak görev yapan her iki isimle de sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, yapılan son iki transferle birlikte güç kazandıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının süreceğini belirten Bayhan, ilerleyen günlerde kabiliyetli birkaç ismi daha kadrolarına dâhil etmeyi düşündüklerini ifade etti.


Yeni transferler Ahmet Arslan ve Ertan Debreli, “Bursalı sporseverlere keyifli ve sonuç odaklı maçlar izlettirmek için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç