Voleybolda iki transfer daha

Yenilenen kadro ile voleybolda hedef yükselten Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli oyuncular Ahmet Arslan ile Ertan Debreli’yi de renklerine bağladı. Orta oyuncu olarak görev yapan her iki isimle de sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, yapılan son iki transferle birlikte güç kazandıklarını söyledi. Transfer çalışmalarının süreceğini belirten Bayhan, ilerleyen günlerde kabiliyetli birkaç ismi daha kadrolarına dâhil etmeyi düşündüklerini ifade etti.

Yeni transferler Ahmet Arslan ve Ertan Debreli, “Bursalı sporseverlere keyifli ve sonuç odaklı maçlar izlettirmek için elimizden geleni yapacağız” açıklamasında bulundu.