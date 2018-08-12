Wakeboard Türkiye Şampiyonası nefes kesti

İki gün süren yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası’na Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Samsun, Kayseri, Muğla Kocaeli illerinden toplam 11 takım katıldı. 2 gün süren şampiyonada, 18 yaş üstü erkek, 18 yaş üstü kadın, 18 yaş altı open erkek ve 18 yaş altı open kadın kategorilerinde 16’sı kadın olmak üzere toplam 85 sporcu mücadele etti. İlk gün yapılan eleme yarışlarının ardından 32 sporcu finalde kaymaya hak kazandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı final yarışlarında oldukça heyecanlı görüntüler ortaya çıktı.

Kadınlarda Hilal Doğan, erkeklerde ise Rıdvan Ali Atmaca birinci oldu

Yarışmacıların birbirinden güzel akrobatik hareketler sergilediği final yarışları sonunda 18 yaş altı open kadınlar kategorisinde Osmangazi Belediyespor Kulübü’nden Hilal Doğan birinci oldu. 18 Yaş altı open erkekler kategorisinde ise Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü’nden Rıdvan Ali Atmaca mutlu sona ulaştı. Şampiyonada kıran kırana mücadelelerin yaşandığı 18 yaş üstü erkekler kategorisinde ise zafer Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü sporcusu Doğan Soley’in olurken, 18 yaş üstü kadınlar kategorisinde ise Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Zuhal Çakır, altın madalyaya ulaştı. Şampiyonada takımlar sıralamasında ise Samsun Büyükşehir Belediye Anakent Spor Kulübü 320 puan ile birinci, Osmangazi Belediyespor Kulübü 306 puan ile ikinci, İzmit Belediyespor Kulübü ise 305 puanla ikinci oldu. Şampiyonada Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcuları 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Wakeboard Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen takdim etti. Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı merkezi olan Sukaypark, örnek bir tesis olarak geçtiğimiz yıllarda Türkiye, Avrupa ve dünya wakeboard şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. Bu hafta sonu da yeniden Wakeboard Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Şuan Türkiye’de 12 farklı şehirde kablolu su kayağı tesisi bulunuyor. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızı ve kablolu su kayağı sporunun ülkemizde gelişmesine katkı koyduğumuzun gösteriyor” dedi.

"Her yaşta insana spor yapma imkanı sunuyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak spor alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyespor bünyesinde 12 branşta 3 bin 900 sporcumuz var. Her mahallemize spor tesisleri inşa ediyoruz. Her yaşta insana spor yapma imkanı sunuyoruz. Bu tesislerden çıkan sporcular uluslararası arenada ülkemizi temsil ediyor. Gençlerimiz bu spor tesisleri sayesinde okullarından arta kalan zamanı spor yaparak geçiriyor. Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı tesisi olan Sukaypar’ın içerisinde yine Türkiye’de ilklere imza atarak Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk kaykay pistini ve Bursa’nın ilk su oyunları parkını hizmete açtık. Türkiye’nin en büyük ve en modern atletizm salonunu kentimize kazandırıyoruz. İnşaat çalışmalarını bitirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından salonun pistinin yapılmasının ardından bu dev tesisi hizmete açacağız. 73 metrelik çatı açıklığı, 8 kulvarı ve bin kişilik seyirci kapasitesi ile bu tesisimiz atletizm sporunda önemli yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Bu tesis Bursa’nın adının Türkiye dışında da duyuracak” diye konuştu.

"Bizler üzerimize düşeni yaptık"

Dündar, tesislerin etkin kullanılmasının önemine vurgu yaparak, “Bizler üzerimize düşeni yaptık. Sıra gençlerimizde ve sporcularımızda. Onlar bu tesisleri etkin kullanarak ileri seviyelere çıkacak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Sukaypark’ta düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası bizlere sporla dolu güzel bir hafta sonu geçirmemizi sağladı. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor bundan sonraki spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Şahin Özen: "Bu öncülüğü için Osmangazi Belediye’mize teşekkür ediyorum"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen de yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi, Sukaypark’ı hizmete açarak Türkiye’de yeni bir spor branşının başlamasını sağlamıştır. Bu öncülüğü için Osmangazi Belediye’mize teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a da bu spor dalının daha da çok gelişmesi adına verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasını yaptı.