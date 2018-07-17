Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 12:05

Yaban domuzu şehre indi

Dağda aç kalan yaban domuzu yazlık tatil beldesine indi.

Yaban domuzu şehre indi

17 Temmuz 2018 12:05


Karacabey ilçesine bağlı yazlık tatil beldesi Yeniköy’de yabani domuzlar şehrin kıyılarındaki boş arsalara inmeye başladı. İnsanlara alışkın olduğu görülen domuzların rahat tavırlarla yiyecek aramaları dikkat çekerken, o anlar mahalle sakinlerinden Serpil Aşkın tarafından videoya alındı.


Özellikle yaz aylarında yavruları ile birlikte yiyecek bulmak için şehirlerin sınırlarına kadar gelen yaban domuzları bazen şaşırarak şehir içlerine girebiliyor. Yeniköy’de Piknik Caddesi üzerinde yer alan boş bir arsaya inen domuz yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden oldu. Bazı vatandaşlar domuza aldırmadan geçerken bazıları durup dakikalarca onu izleme fırsatı buldu.


Yeniköy sakinleri hiçbir şekilde müdahale etmezken boş arsada bir süre dolanan yaban domuzu daha sonra ormana geldiği yoldan geri döndü. O anlar ise mahalle sakinlerince kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç