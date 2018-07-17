Yaban domuzu şehre indi

Karacabey ilçesine bağlı yazlık tatil beldesi Yeniköy’de yabani domuzlar şehrin kıyılarındaki boş arsalara inmeye başladı. İnsanlara alışkın olduğu görülen domuzların rahat tavırlarla yiyecek aramaları dikkat çekerken, o anlar mahalle sakinlerinden Serpil Aşkın tarafından videoya alındı.

Özellikle yaz aylarında yavruları ile birlikte yiyecek bulmak için şehirlerin sınırlarına kadar gelen yaban domuzları bazen şaşırarak şehir içlerine girebiliyor. Yeniköy’de Piknik Caddesi üzerinde yer alan boş bir arsaya inen domuz yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden oldu. Bazı vatandaşlar domuza aldırmadan geçerken bazıları durup dakikalarca onu izleme fırsatı buldu.

Yeniköy sakinleri hiçbir şekilde müdahale etmezken boş arsada bir süre dolanan yaban domuzu daha sonra ormana geldiği yoldan geri döndü. O anlar ise mahalle sakinlerince kaydedildi.