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30 Ağustos 2018 09:02

Yaban domuzuyla selfie yaptı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde evcilleşen yaban domuzlarıyla vatandaşlar selfi yaparak sosyal medyada yayınlıyorlar.

Yaban domuzuyla selfie yaptı

30 Ağustos 2018 09:02


Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı yazlık tatil beldesi Yeniköy’ün yabanî misafirleri halkla iç içe olmaya devam ediyor. Her gün vatandaşlardan arta kalan yiyecekleri yemek için şehre inan yaban domuzu ilginç anlara sahne oluyor. Hatta bazı vatandaşlarla yaban domuzu ile selfi çekmeyi ihmal etmedi. Karacabey’in yazlık tatil beldesi Yeniköy’ün eşsiz güzelliklerindeki ıhlamur ormanları, içerisinde barındırdığı yaban hayvanları ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle bu yıl piknik alanı haricinde orman kıyısındaki bahçelere ve boş arsalara inen domuz mahalle halkının yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.


Atılan atıklardan arta kalanları toplayan yaban domuzunu gören bazı vatandaşlar yolunu değiştirirken bazıları ise selfi çekiniyor. Mahalle halkı bu davetsiz misafirden zaman zaman ürkse de ona bir zarar gelmesinden korkuyor.




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