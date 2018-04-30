Yabancı öğrenciler BUSMEK’te

Alara Ortaokulu’nun davet ettiği 25 öğrenci ile 6 öğretmenin Bursa’daki ilk durağı BUSMEK oldu. Yabancı öğrenciler, Merinos kurs merkezindeki ziyarette atölyeleri inceleyip, Türk sanatlarını yakından tanıma fırsatını buldu. ‘Ebru’ bölümünde Elif Aydın ve kursiyerlerinin yaptığı çalışmaları hayranlıkla izleyen yabancı öğrenciler, sırayla teknelerin başına geçerek hünerlerini sergiledi. Daha sonra ‘çini’ bölümünde Sevinç Aktaş rehberliğinde çiniden bardakları büyük bir özenle boyayan öğrenciler, hem eğlendiler, hem de bu faaliyette yer almaktan mutlu olduklarını ifade ettiler. Boyanan çiniden bardaklar fırına verilerek son halini aldı ve yabancı öğrencilere hediye edildi.

BUSMEK’ten sonra Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’ne geçen misafir öğrenciler, burada da kozadan ipliğe kumaştan ürün haline kadar ipek hakkında geniş bilgi sahibi oldu.

Geziyi değerlendiren öğrenciler, bu tür etkinliklerle hem yabancı kültürleri tanıdıklarını hem de farklı insanlarla tanışarak yeni dostluklar kurduklarını ifade etti. Öğrenciler, Bursa gezisinde kendilerine sunulan imkânlardan ötürü Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.