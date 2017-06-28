Yabancı öğrenciler Türkçelerini konuşturdu

Dünyanın farklı ülkelerinden Uludağ Üniversitesi’ne gelen yabancı öğrenciler, 1 yıl süren Türkçe eğitimlerini başarı ile tamamladı. Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) tarafından Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine UÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru ve Prof. Dr. Mehmet Yüce, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Salih Pay, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yabancı öğrenciler katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, öğrencileri Türkçe öğretimlerini başarıyla tamamladıkları için tebrik etti. Türkçe’nin çok eski ve köklü bir dil olduğuna işaret eden Rektör Yardımcısı Yücedoğru, “Sizlerin öğrendiği dil, 21 yüzyılda insanlığa ışık saçacak medeniyetin dili olmaya en büyük taliptir. O dil size eğer zihni birleşmemizi tamamlayabilirse, dünya hâkimiyeti getirecektir. Sizler bir medeniyetin kapısının kolundan tuttunuz ve yavaş yavaş aralıyorsunuz. Çıktığınız yolda Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Yolunuzu aydınlık etsin. Gittiğiniz zaman da bizlerden oralara selam söyleyin. Biz buraya gelen hiç kimseye zulüm etmedik. İkram ettiği yemeğin üzerine dişi yorulmuştur diye diş kirası veren bir medeniyete hoş geldiniz. Bir yıl boyunca zorlu bir süreç geçirdiniz. Sonunda da önemli bir başarı elde ettiniz. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık ise tören dolayısıyla büyük bir memnuniyet yaşadığını söyledi. Burada eğitim görmek için bulunan tüm öğrencileri kendi kardeşleri gibi gördüklerini vurgulayan Abdülkadir Karlık, “Bizler kardeşiz. Bu kardeşliğin yansımasını da bugün burada görüyorsunuz. Bu güzel görüntü de bizim kültürümüzün bir yansımasıdır. Bursa’mız bir dünya şehri olma yolunda ilerliyor. Orta Asya’dan Balkanlara kadar her kesimden insanın huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir yerdir” diye konuştu.

ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Salih Pay da 2016 yılı Eylül ayında 3-5 öğrenci ile sezonu açtıklarını belirterek; “Geçtiğimiz ay en yüksek rakamımız olan 320 öğrenciye ulaştık. Yabancı öğrencilerimizin bir kısmı buraya geldiğinde tek kelime bile Türkçe konuşamıyordu. Bir kısmı ise tek tük bazı kelimeleri anlıyordu. Elhamdülillah kendi gayretleri ve hocalarımızın gayretleriyle gördüğümüz noktaya geldiler. Ben bu çabalarından ötürü hem öğrencilerimizi hem de aile sıcaklığı içerisinde onlara Türkçe öğreten hocalarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 75 öğrenci sertifikalarını üniversite ve ULUTÖMER yöneticilerinin elinden aldı. Uludağ Üniversitesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 120 ülkeden 3 bin 240 uluslararası uyruklu öğrenci öğrenim gördü.