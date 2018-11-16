Yağlı tohumlar seçime gidiyor

307 Sayılı Bursa Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi seçime gidiyor.

Yenişehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapılacak olağan genel kurulda 250 kooperatif üyesi oy kullanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Kooperatif Başkanı Hakkı Çetin, “2008 yılında göreve geldim.3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Nasipse tekrar adayım. Şu ana kadar başka aday gözükmüyor. Seçimlerde 250 üyemiz oy kullanacak. Seçimlerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Çetin, “Türkiye'de 48 kooperatif arasında 6 sıraya yükseldik. Ortaklarımıza çiftçimize en iyi en kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Üyelerimiz yarın saat 10.30'da başlayacak genel kurulumuza gelsinler. Tohum gübre ve diğer ihtiyaçlarını almadan mutlaka bize uğrasınlar” dedi.