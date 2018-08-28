Üreticiler bu yılki fiyatlardan umutlu olduklarını söyledi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı köylerde yağlık için ekilen ayçiçeği hasadı başladı. Bu yıl ki ücretlerden umutlu olduklarını belirten İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, verimin geçen seneye oranla düşük olmasına rağmen 322 ortaktan 2 bin 105 ton rekolte aldıklarını, ortalama 1.5 ton ay çekirdeği alacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.

’’Üreticiler fiyatlardan umutlu’’

Geçen sene taban fiyatın yağ oranına göre bin 720 lira ile bin 980 lira arasında değiştiğini belirten Girgin, "Bu sene yağlara çok talep olduğundan fiyatların 2 liranın üzerinde olmasını tahmin ediyoruz. Kanola’ya ton başına 500 lira, yağlık Ayçiçeğine 400 lira devlet desteği veriliyor. Yani Orman ve Tarım Bakanlığı’nın Ayçiçeğine olan desteğinin biraz daha artırmasını talep ediyoruz" dedi.

100 yada 150 ton düşüş bekleniyor

Bu sene üretimde düşüş olduğunu ifade eden Girgin, "Geçen seneye göre 100-150 ton düşüş bekliyorum. Çünkü Sungurpaşa ve Boğazköy’ün kanolaya yönelmesi ile tabi ki verim düşüşü olacaktır. Önümüzdeki sezon Kanola be yağlık Ayçiçeği’nin yükseleceğini tahmin ediyorum. Geçen sene iklim şartlarının elverişli olması üretime yansıdı. Bu sene gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı çok yağ oranlarında düşüş olacağını düşünüyorum" dedi.