Yağlık ayçiçeği yüzleri güldürdü

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, yağlık ayçiçeği fiyatının ve rekoltesinin müstahsilin yüzünü güldürdüğünü belirtti. Hakkı Çetin, Trakya Birlik tarafından yağlık ayçiçeği fiyatlarının belirlendiğini belirterek, “Birliğimiz ayçiçeği ön alım fiyatı yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için 2,459, yüzde 40 ham yağ oranlı ayçiçeği için 2,320 lira. Bu müstahsil için iyi fiyattır. Biz hem üreticimizi hem de kurumumuzu düşünüyoruz. Her iki taraf için de fiyat tatminkâr” dedi.

Bu yıl hem fiyat hem de rekolte bakımından fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Hakkı Çetin, “Şu an bizim haricimizde alım yapan tüccarlar 2,100-2,200 liradan alım yapıyor. Bizim ortaklarımız daha çok kazanıyor. Bu yıl rekolte sevindirdi. Dönüme 250-300 kilo arasında mahsûl ürün alıyoruz. Bizim bu yılki rekolte alımımız bin 500 tondu” dedi.