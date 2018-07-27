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27 Temmuz 2018 10:04

Yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, oturduğu apartmanın girişine dolan yağmur suyunu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Yağmur suyunu temizlerken akıma kapılarak öldü

27 Temmuz 2018 10:04


İnegöl’de şiddetli yağmur sonrası ev ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşların ve sürücülerin imdadına itfaiye ve polis ekipleri yetişti.


Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak’ta meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Sami Tutal ailesiyle oturduğu apartmanın girişi yağmur sebebiyle sular altında kalınca harekete geçti. Tutal, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından bina girişindeki suyu temizlemeye başladı. İddiaya göre, Tutal binanın elektrik tesisatında oluşan kaçak sebebiyle akıma kapılarak yere düştü. Durumu fark eden ailesi tarafından eve çıkarılan Tutal, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Doktorların tüm müdahalesine rağmen Sami Tutal, kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.




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