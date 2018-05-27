Yağmurdan ıslanan fare kendini otobüs durağına attı.

Bursa’da sele sebep olan yağmur hayvanları da etkiledi. Normalde insanların bulunduğu alanlarda pek gözükmeyen fare, aşırı yağmurda ıslanınca kendini otobüs durağına attı. Üşüdüğü ve titrediği görülen fare, kendine korunaklı ve ısınabileceği bir alan aradı. Mudanya Bursa yolu Siteler Mahallesi otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, “Dün akşam aşırı yağmur yağdı. Bursa’ya gitmek için otobüs durağına geldiğimizde yağan yağmurdan hayvanların da etkilenmiş olduğunu gördük. Islanan fare titreyerek otobüs durağına sığındı, biz de hiç korkmadık. İlk defa durakta fare görüyoruz” dediler.