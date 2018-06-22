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22 Haziran 2018 09:14

Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde yağmurdan kaçıp ağaç altına saklanan bir çoban, ağaca yıldırım düşmesi neticesi hayatını kaybetti.

Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandı

22 Haziran 2018 09:14

Aynı gün aynı ilçedeki bir başka çoban da ormanda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kınık ve Durhasan mahallelerinde aynı günde ormanda 2 çoban ölü bulundu. Durhasan Mahallesi’nde sabah evinden hayvan otlatmak için ayrılan çoban Durmuş Şahin’i (49) akşam hayvanlarının yalnız dönmesi üzerine babası ve köylüler aramaya başladı. Saat 20.30 sularında bir ağacın dibinde çoban Durmuş Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde Şahin’in radyosu da parçalanmış şekilde bulundu. Hayvanlarını otlatırken yağmurun başlamasıyla ağacın altına sığınan Durmuş Şahin’in yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.


Kınık Mahallesi’nde arazide hayvan otlatan bir başka çoban 57 yaşındaki İbrahim Durmuş da akşam saatlerinde ormanda ölü bulundu. İbrahim Durmuş’un hastalığı nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından her iki çobanın cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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