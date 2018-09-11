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Yağmurlu havada 90 polisle "huzur" operasyonu

Okulların açılmasına sayılı günler kala ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması Bursa’nın İnegöl ilçesinde de yapıldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" uygulaması Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yapıldı.


İnegöl'de yağmur yağmasına rağmen ekipler uygulamalarına devam etti. Uygulamalara İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de katıldı. 90 polisin iştirakiyle okullar bölgesi, Osmanbey Caddesi, Alanyurt ve üniversite önünde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamada durdurulan araçlar didik didik arandı. Şahısların üst aramaları ile GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama belirlenen noktalarda 3 saat sürerken, ekipler vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, park ve bahçeleri de denetledi. Okulların açılmasına sayılı günler kala okul çevreleri de kontrol edildi. Uygulama esnasında ön koltukta oturan çocuklar polislerin ikazıyla arka koltuklara alınırken, emniyet kemeri takmayan sürücüler ise uyarıldı.

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