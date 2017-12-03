Yahya Kemal Beyatlı Anıldı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Bursalıların ilgisi büyük oldu. İki bölüm olarak gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu sahne aldı. Şef Ertem Usanmaz önderliğinde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerini koro ve solo olarak seslendiren Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, salonu dolduran sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Konserin ikinci bölümünde ise TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Ayşen Birgör, sahneye çıktı. Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu orkestrası eşliğinde Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirlerinden bestelenen Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren Ayşen Birgör, Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yahya Yahya Kemal Beyatlı’nın hayatından kesitlerin sunulduğu anma gecesi yaklaşık iki saat sürdü. Anma gecesinde seslendirilen şarkılar ve okunan şiirler ile Yahya Kemal Beyatlı yad edilirken, Bursalılar da sanat dolu bir akşam yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konserde yaptığı konuşmada her konuda öncü belediye olduklarını ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak her zaman sanata ve sanatçıya destek olmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kültür sanat etkinliklerimizde Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerini yad ediyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden Yahya Kemal Beyatlı adına düzenlediğimiz anma gecesi ile usta şairimizi vefatının 59’uncu yılında rahmetle yad ediyoruz. Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ve konuk sanatçımız Ayşen Birgör, bizlere unutulmaz bir gece yaşattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonunda Başkan Dündar, TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Ayşen Birgör ve Şef Ertem Usanmaz’a çiçek takdim etti.