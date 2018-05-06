Yakalanan katil zanlısı “Kıskançlık cinayeti” dedi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2013 yılında bir simitçiyi öldürmekten gözaltına alınan Mehmet Hanifi A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan yaklaşık 5 sene sonra cezaevinden izinli çıkan şahıs, bu sefer de eşi Çiğdem Alpaslan’ı bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldürdükten sonra kaçmak isteyen zanlı, Gemlik Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, verdiği ilk ifadede cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Mehmet Hanifi A., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.