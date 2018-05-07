Yalıçiftlik barajına su dolmaya başladı

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun tamamlanan Yalıçiftlik Barajı’nda AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal ile birlikte incelemede bulundu.

Yalıçiftlik Barajı ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaburun, barajın sulama kapasitesi itibariyle yaklaşık 110 bin zeytin ağacına can suyu sağlayacağını belirterek, "Bu eser bakanlığımızın marifeti ile gerçekleştirilen bir eser oldu" dedi.

Karaburun, “Böylesine muhteşem bir eseri Bursa’mıza kazandırdığımız için gururluyuz, ancak asla çalışma azmimizi yitirmiyoruz. Yalıçiftlik Barajı sulama kapasitesi itibariyle yaklaşık 110 bin zeytin ağacını sulamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir eser. Yöre insanının 40 yıldır beklediği eseri bitirmek AK Parti’mize nasip oldu. Dönemin CHP, şimdinin İYİ Parti Bursa Vekilleri ve CHP İlçe Belediyesinin tüm art niyetli provokasyonlarına rağmen Yalıçiftlik barajını alnımızın akıyla bitirdik. Yöre insanımızın hizmetine sunduk. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. AK Parti olarak her daim insanlarımızın emrindeyiz. AK Parti, Cumhurbaşkanımız önderliğinde önce bir hedef belirledi, ardından bu hedefe koşacak neferler belirledi. Son yağan yağmurların ardından Yalıçiftlik Barajı su tutmaya başladığını büyük bir memnuniyetle gördük. Mudanya’mıza, Bursa’mıza ve tüm zeytin üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.